Владелец «Пятерочки» откроет жесткие дискаунтеры и начнет онлайн-продажу лекарств

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», планирует в ноябре текущего года открыть первые магазины формата «жесткий дискаунтер». Об этом сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, его слова передает «РИА Новости».

Названия для сети жестких дискаунтеров еще нет. Глава ритейлера не исключил, что пилотные магазины могут быть открыты даже без названия.

Жесткие дискаунтеры — магазины низких цен, которые от условно «мягких» дискаунтеров отличаются еще большей простотой оформления торговых залов, еще меньшим ассортиментом. Разнообразные меры экономии на оформлении и услугах помогают такой сети поддерживать низкие цены на товары.

Кроме того, X5 планирует заняться онлайн-продажами безрецептурных лекарств на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. По словам Шехтермана, аптечное направление в целом остается приоритетом для ритейлера, учитывая значимость аптек как субарендаторов торговых площадей компании.

«Мы сами не планируем заниматься аптечным бизнесом, но мы уже начали подготовку к снятию запрета на интернет-продажи безрецептурных лекарств», — сказал руководитель X5.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

В супермаркетах «Перекресток» начнут размещать продукцию ресторанов для продажи.

«Торговая сеть "Перекресток" приняла решение поддержать ресторанный бизнес в условиях сложной эпидемиологической ситуации и предлагает разместить свою продукцию на полках супермаркетов сети», — говорится в сообщении X5.

В X5 отметили, что это поможет покупателям приобретать блюда из ресторанов, которые в период самоизоляции вынуждены были приостановить деятельность.

Помимо этого, X5 предоставит арендные каникулы субарендаторам, временно приостановившим работу в объявленные нерабочие дни. Тем субарендаторам, которые продолжают работу в этот период, как отмечается, будет предоставлена скидка по арендной плате.

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