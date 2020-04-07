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Владелец «Пятерочки» откроет жесткие дискаунтеры и начнет онлайн-продажу лекарств

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», планирует в ноябре текущего года открыть первые магазины формата «жесткий дискаунтер». Об этом сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, его слова передает «РИА Новости».

Владелец «Пятерочки» откроет жесткие дискаунтеры и начнет онлайн-продажу лекарств
  • Названия для сети жестких дискаунтеров еще нет. Глава ритейлера не исключил, что пилотные магазины могут быть открыты даже без названия.

Жесткие дискаунтеры — магазины низких цен, которые от условно «мягких» дискаунтеров отличаются еще большей простотой оформления торговых залов, еще меньшим ассортиментом. Разнообразные меры экономии на оформлении и услугах помогают такой сети поддерживать низкие цены на товары.

  • Кроме того, X5 планирует заняться онлайн-продажами безрецептурных лекарств на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. По словам Шехтермана, аптечное направление в целом остается приоритетом для ритейлера, учитывая значимость аптек как субарендаторов торговых площадей компании.

«Мы сами не планируем заниматься аптечным бизнесом, но мы уже начали подготовку к снятию запрета на интернет-продажи безрецептурных лекарств», — сказал руководитель X5.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

  • В супермаркетах «Перекресток» начнут размещать продукцию ресторанов для продажи. 

«Торговая сеть "Перекресток" приняла решение поддержать ресторанный бизнес в условиях сложной эпидемиологической ситуации и предлагает разместить свою продукцию на полках супермаркетов сети», — говорится в сообщении X5.

В X5 отметили, что это поможет покупателям приобретать блюда из ресторанов, которые в период самоизоляции вынуждены были приостановить деятельность.

  • Помимо этого, X5 предоставит арендные каникулы субарендаторам, временно приостановившим работу в объявленные нерабочие дни. Тем субарендаторам, которые продолжают работу в этот период, как отмечается, будет предоставлена скидка по арендной плате.
Фото: Unsplash

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