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Xiaomi представила очки Mijia с ультразвуковыми динамиками

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Xiaomi представила очки Mijia с встроенными ультразвуковыми динамиками. Гаджет использует технологию воздушной проводимости для передачи звука, функциями воспроизведения можно управлять жестами.

Xiaomi представила очки Mijia с ультразвуковыми динамиками
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Xiaomi представила умные очки Mijia с технологией воздушной проводимости для передачи звука. Об этом сообщил портал Gizmochina.

В очки встроены ультразвуковые динамики с защитой от потери звука во время разговора и активных шумоподавлением. Функциями Mijia можно управлять жестами – регулировать громкость, переключать треки, приостанавливать воспроизведение.

Кроме того, гаджет может автоматически приостанавливать воспроизведение музыки при снятии очков, а также поддерживает управление через голосовых помощников.

Mijia весят около 37 граммов, имеют шесть вариантов сменных оправ и регулируемую переносицу. Очки можно будет купить в Китае до 10 апреля за $63 в рамках краудфандинговой кампании Youpin, вне кампании гаджет будет стоить $83.

Фото: Gizmochina

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