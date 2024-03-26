Xiaomi представила очки Mijia с ультразвуковыми динамиками

Xiaomi представила очки Mijia с встроенными ультразвуковыми динамиками. Гаджет использует технологию воздушной проводимости для передачи звука, функциями воспроизведения можно управлять жестами.

Xiaomi представила умные очки Mijia с технологией воздушной проводимости для передачи звука. Об этом сообщил портал Gizmochina.

В очки встроены ультразвуковые динамики с защитой от потери звука во время разговора и активных шумоподавлением. Функциями Mijia можно управлять жестами – регулировать громкость, переключать треки, приостанавливать воспроизведение.

Кроме того, гаджет может автоматически приостанавливать воспроизведение музыки при снятии очков, а также поддерживает управление через голосовых помощников.

Mijia весят около 37 граммов, имеют шесть вариантов сменных оправ и регулируемую переносицу. Очки можно будет купить в Китае до 10 апреля за $63 в рамках краудфандинговой кампании Youpin, вне кампании гаджет будет стоить $83.

Фото: Gizmochina