Xiaomi представила очки Mijia с ультразвуковыми динамиками

Xiaomi представила очки Mijia с встроенными ультразвуковыми динамиками. Гаджет использует технологию воздушной проводимости для передачи звука, функциями воспроизведения можно управлять жестами.
Xiaomi представила умные очки Mijia с технологией воздушной проводимости для передачи звука. Об этом сообщил портал Gizmochina.
В очки встроены ультразвуковые динамики с защитой от потери звука во время разговора и активных шумоподавлением. Функциями Mijia можно управлять жестами – регулировать громкость, переключать треки, приостанавливать воспроизведение.
Кроме того, гаджет может автоматически приостанавливать воспроизведение музыки при снятии очков, а также поддерживает управление через голосовых помощников.
Mijia весят около 37 граммов, имеют шесть вариантов сменных оправ и регулируемую переносицу. Очки можно будет купить в Китае до 10 апреля за $63 в рамках краудфандинговой кампании Youpin, вне кампании гаджет будет стоить $83.
Фото: Gizmochina
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