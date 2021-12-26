Китайский регулятор оштрафовал Xiaomi за ошибку в рекламе смартфона

Пекинское бюро по надзору за рынком оштрафовало Xiaomi за использование ложной информации в рекламе смартфона Redmi K30 5G. Этим компания нарушила местный «Закон о рекламе».
Как сообщает XiaomiToday, год назад Xiaomi разместила рекламный баннер на сайте интернет-магазина Tmall, в котором отмечалось, что смартфон Redmi K30 5G оснащен AMOLED-дисплеем от Samsung. На деле оказалось, что в устройстве используется привычная жидкокристаллическая панель.
В обосновании штрафа говорится, что обман позволил продавцу «заполучить тысячи новых покупателей».
Сам штраф оказался символическим — порядка €3 тысяч. Представители Xiaomi подтвердили факт наложения штрафа, отметив, что причиной ввода в заблуждение стал человеческий фактор — ошибка сотрудников PR-отдела.
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