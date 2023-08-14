Xiaomi представила складной смартфон третьего поколения Mix Fold 3. Он оснащен двумя экранами на 8 и 6,56 дюймов, процессором Snapdragon 8 Gen 2 и аккумуляторами общей мощностью 4800 mAh. Гаджет сможет выдержать до 500 тыс. складываний, заверяет производитель.

Xiaomi на презентации представила складной смартфон третьего поколения Mix Fold 3. Гаджет получил два экрана диагональю 8 и 6,56 дюймов – матрица первого поддерживает разрешение 2К при частоте мерцания 120 Гц, матрица второго передает качество FullHD+ при такой же частоте.

Стальной шарнир состоит из 14 подвижных частей и 198 комплектующих. По заверению производителя, смартфон может выдержать до 500 тыс. складываний.

Смартфон снабдили процессором Snapdragon 8 Gen 2, двумя аккумуляторами общей емкостью 4800 mAh, а также комплектом камер – основной на 50 Мп, двумя телеобъективами на 10 Мп, широкоугольным объективом на 12 Мп, двумя фронтальными камерами на 20 Мп.

В Китае новинка будет продаваться по цене от $1200. Продажи начнутся 16 августа.

Фото: Xiaomi