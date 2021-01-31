Xiaomi подала в суд на правительство США из-за включения в «черный» список

Китайский производитель смартфонов и других гаджетов Xiaomi подал в суд на Минобороны и Казначейство США, оспаривая попадание в санкционный список. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иск был подан в окружной суд США округа Колумбия. В заявлении Xiaomi говорится, что внесение в санкционный список является «неконституционным». Ответчиками в иске также называются министр обороны Ллойд Остин и министр финансов Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

Также в иске указано, что, если ограничения вступят в силу, «Xiaomi столкнется с неминуемыми, серьезными и невосполнимыми потерями».

Напомним, что 14 января этого года власти США внесли компанию в «черный» список из-за подозрений в связи с военными КНР. Это означает, что теперь американские инвесторы не могут покупать акции компании. Кроме того, до 11 ноября 2021 года все компании и граждане США должны распорядиться своими акциями Xiaomi так, чтобы уйти из числа инвесторов.

«Xiaomi не принадлежит, не контролируется и не аффилирована иным образом с китайским правительством или вооруженными силами, а также не принадлежит и не контролируется какой-либо организацией, связанной с китайской оборонной промышленностью», — ответили на санкции в компании.

При этом Xiaomi не продает свои смартфоны в США. Компания поставляет в страну лишь некоторые свои продукты, например, внешние аккумуляторы и популярные в штатах фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band.

При администрации Трампа многие китайские технологические компании были названы угрозой нацбезопасности. Так, в результате наложенных ограничений производитель смартфонов Huawei был отрезан от своих ключевых поставщиков. В санкционный список также попали телекоммуникационная компания ZTE, производитель микросхем Semiconductor Manufacturing и производитель дронов SZ DJI Technology.

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