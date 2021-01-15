Xiaomi отреагировала на включение в «черный» список США

Китайская Xiaomi не согласна с включением ее в список компаний, запрещенных для американских инвесторов. О реакции на санкции со стороны США сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Xiaomi.

Власти США внесли крупнейшего в Китае производителя смартфонов в «черный» список из-за подозрений в связи с военными КНР. Это означает, что с 11 января 2021 года инвесторы из штатов не имеют права покупать акции компаний, попавших в опалу (указ недавно подписан президентом США Трампом).

Xiaomi считает обвинения ложными и заверяет, что услуги и продукция компании используются только для гражданских и коммерческих нужд. «Компания примет подходящие меры для защиты своих интересов и интересов ее акционеров», — говорится в заявлении производителя. Правда, не уточняется, какие конкретно действия ожидать от Xiaomi.

Ранее компания лишилась в России товарного знака Mi Pad. Роспатент принял такое решение на основании заявления Apple. Xiaomi основана в 2010 году, через восемь лет вышла на первичное публичное размещение акций на бирже в Гонконге. В конце 2020 года рыночная капитализация Xiaomi составила свыше $100 млрд. Сейчас на фоне информации о «черном» списке акции компании упали на 11%.

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