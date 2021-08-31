Китайская Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств – к ним относятся смартфоны, фитнес-браслеты, очки и другие гаджеты. Хоть компания и показала квартальный рост гораздо меньший, чем конкуренты, но доля рынка Xiaomi в 20% стала доминирующей.
Результатами исследования рынка носимых устройств, которое провели аналитики компании Canalys, поделился «Коммерсант». Рассматривали данные за второй квартал 2021 года.
Список мировых лидеров по доле рынка, а также динамике относительно собственных показателей за аналогичный период прошлого года, выглядит так:
- Xiaomi – 20%, рост на 3%;
- Apple – 19%, рост на 29%;
- Huawei – 9%, падение на 54%;
- Fitbit – 7%, рост на 21%;
- Samsung – 6%, рост на 114%.
На локальном рынке России Xiaomi удерживает лидерство – 4 из 10 носимых устройств в стране произведены этой компанией. 15% рынка заняла Apple. Доля Samsung и Honor составляет 6% и 5% соответственно.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Microsoft раскрыла новые подробности о Windows 11
- 2 Названы самые востребованные цифровые сервисы у россиян
- 3 Российские банки ответили на угрозы санкций международным платежным системам из-за комиссий на Wildberries
- 4 Новым президентом «Связного» назначен Максим Онищенко, который прежде возглавлял сеть «Табрис»
- 5 Россияне рассказали, от какой посуды готовы отказаться