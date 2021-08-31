Китайская Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств – к ним относятся смартфоны, фитнес-браслеты, очки и другие гаджеты. Хоть компания и показала квартальный рост гораздо меньший, чем конкуренты, но доля рынка Xiaomi в 20% стала доминирующей.

Результатами исследования рынка носимых устройств, которое провели аналитики компании Canalys, поделился «Коммерсант». Рассматривали данные за второй квартал 2021 года.

Список мировых лидеров по доле рынка, а также динамике относительно собственных показателей за аналогичный период прошлого года, выглядит так:

Xiaomi – 20%, рост на 3%; Apple – 19%, рост на 29%; Huawei – 9%, падение на 54%; Fitbit – 7%, рост на 21%; Samsung – 6%, рост на 114%.

На локальном рынке России Xiaomi удерживает лидерство – 4 из 10 носимых устройств в стране произведены этой компанией. 15% рынка заняла Apple. Доля Samsung и Honor составляет 6% и 5% соответственно.

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