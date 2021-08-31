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Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств – к ним относятся смартфоны, фитнес-браслеты, очки и другие гаджеты. Хоть компания и показала квартальный рост гораздо меньший, чем конкуренты, но доля рынка Xiaomi в 20% стала доминирующей.

Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств

Результатами исследования рынка носимых устройств, которое провели аналитики компании Canalys, поделился «Коммерсант». Рассматривали данные за второй квартал 2021 года.

Список мировых лидеров по доле рынка, а также динамике относительно собственных показателей за аналогичный период прошлого года, выглядит так:

  1. Xiaomi – 20%, рост на 3%;
  2. Apple – 19%, рост на 29%;
  3. Huawei – 9%, падение на 54%;
  4. Fitbit – 7%, рост на 21%;
  5. Samsung – 6%, рост на 114%. 

На локальном рынке России Xiaomi удерживает лидерство – 4 из 10 носимых устройств в стране произведены этой компанией. 15% рынка заняла Apple. Доля Samsung и Honor составляет 6% и 5% соответственно.

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Фото: Shutterstock.com

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