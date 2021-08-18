Уволенный «командой биг дата» работник Xsolla через суд потребовал компенсацию в 1 млн рублей

Один из уволенных «командой биг дата» сотрудников Xsolla потребовал через суд восстановить его на работе, выплатить ему компенсацию от компании, а лично от основателя Xsolla Александра Агапитова – возместить моральный ущерб, оцененный в 1 млн рублей.

О том, что адвокат уволенного из Xsolla сотрудника Илья Демин подал исковое заявление в Ленинский суд города Перми он написал на своей странице в соцсети.

Бывший программист Xsolla требует восстановить его на работе, выплатить компенсацию за вынужденные прогулы, а лично с основателя Xsolla Александра Агапитова – возместить ему моральный ущерб, который истец оценил в 1 млн рублей.

В заявлении ситца указано, что его и других сотрудников Xsolla принудительно заставили подписать заявление на увольнение.

Иск подан к ООО «Систем Проджектс» и Александру Агапитову. В картотеке дел Ленинского суда Перми, по данным на 18.08.2021 18:30 мск не зарегистрировано дел с такими вводными данными.

RB.ru рассказывали, что 4 августа Xsolla уволила 150 сотрудников после анализа их активности «командой биг дата». Позже основатель компании Александр Агапитов дал разъяснения по своему поступку, а редакция RB.ru опросила представителей HR-рынка и руководителей компаний, как они оценивают поступок Агапитова.

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