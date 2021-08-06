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Основатель Xsolla, разом уволивший 150 «невовлеченных» сотрудников, рассказал подробности скандальной истории

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

4 августа в интернете разошелся скриншот письма основателя и генерального директора компании по обработке платежей в видеоиграх Xsolla Александра Агапитова. В нем руководитель сообщил, что увольняет 150 наименее активных сотрудников компании.

Основатель Xsolla, разом уволивший 150 «невовлеченных» сотрудников, рассказал подробности скандальной истории

Как следует из скриншота, «команда биг дата» проанализировала активность сотрудников и сделала вывод, что они «не всегда присутствовали на рабочем месте, когда работали удаленно», поэтому их отметили как «невовлеченных и малопродуктивных». Судя по тексту, к сообщению был приложен список «отчисленных» сотрудников, но самих фамилий на скриншоте нет.

Скриншот сообщения. Фото: Twitter

Это сообщение вызвало бурный резонанс в прессе, и издание «Медуза» (признан в России СМИ-иноагентом) решило взять интервью у Агапитова.

Несмотря на то, что основатель компании не ожидал такого ажиотажа вокруг письма сотрудникам, Агапитов уверен, что эта история пойдет компании только на пользу:

«Моя пиар-фирма здесь в Америке, которая не считает сложившуюся ситуацию кризисом ни в коем случае, она мне сказала: "Шурик, какую бы ты историю ни рассказывал прессе, это две истории: либо страх, либо надежда. Но страх продается лучше, а это страшная история, которая продается очень хорошо"».

Многих пользователей удивило то, как именно было написано сообщение, существовало даже мнение о том, что его писала нейросеть.

«Это не нейросеть, это мой русский, у меня по русскому была тройка и по английскому была тройка. Это не нейросеть, это я написал», — признался глава Xsolla.

Агапитов отметил, что практика сокращения наименее эффективных сотрудников давно практикуется в США «у Netflix, у Гарварда, у "морских котиков"», однако Xsolla, несмотря на ведение рейтинговой системы, не увольняли сотрудников каждые полгода, пока рост выручки компании держался на уровне 40% в год. Xsolla решила провести сокращение в связи с падением роста выручки и намерена сохранять данную практику.

«Каждые полгода, когда мы не растем — да [будем увольнять]. Может быть, только не каждые полгода, а каждые 12 месяцев, потому что нужно еще нанять людей, чтобы они въехали», — сказал Агапитов.

150 сотрудников — почти треть от общего числа работников Xsolla в 500 человек. По словам генерального директора компании, заработная плата уволенных сотрудников составила ровно 10% зарплатного фонда фирмы. При этом, под сокращение попали представители совершенно различных специальностей:

«Там есть все абсолютно. Программисты, пиар-менеджеры, маркетологи, инженеры проверки качества, бухгалтеры и так далее — кто, перейдя на удаленную работу, не оставляли совсем или оставляли наименьший диджитал-след. Худшие программисты, худшие маркетологи, худшие офис-менеджеры, худшие админы, худшие бухгалтеры даже».

Однако сотрудники, названные в письме Агапитова, пока официально остаются в штате компании. Руководитель компании не стал отказываться от обещания по дальнейшему трудоустройству бывших работников.

«С точки зрения российского закона мы формально никого еще не уволили. Всем сотрудникам — тем, которые получили письмо — мы сказали, что компания вас не ценит, мы вам найдем работу получше. И с лучшей зарплатой. А вас будущее Xsolla тоже не интересует. Вот вам щедрые отпускные — удачи», — поделился глава Xsolla.

Xsolla — компания, которая занимается обработкой платежей в видеоиграх. Она была создана в 2005 году в Перми бывшим студентом мехмата Пермского государственного университета Александром Агапитовым. С 2010 года главный офис Xsolla находится в Лос-Анджелесе. Также у компании есть представительства в Перми и Сеуле.

В 2020 году выручка Xsolla составила 67 миллионов долларов, увеличившись за год на 75%.

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Фото на обложке: Pexels

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