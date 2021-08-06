Основатель Xsolla, разом уволивший 150 «невовлеченных» сотрудников, рассказал подробности скандальной истории

4 августа в интернете разошелся скриншот письма основателя и генерального директора компании по обработке платежей в видеоиграх Xsolla Александра Агапитова. В нем руководитель сообщил, что увольняет 150 наименее активных сотрудников компании.

Как следует из скриншота, «команда биг дата» проанализировала активность сотрудников и сделала вывод, что они «не всегда присутствовали на рабочем месте, когда работали удаленно», поэтому их отметили как «невовлеченных и малопродуктивных». Судя по тексту, к сообщению был приложен список «отчисленных» сотрудников, но самих фамилий на скриншоте нет.

Скриншот сообщения. Фото: Twitter

Это сообщение вызвало бурный резонанс в прессе, и издание «Медуза» (признан в России СМИ-иноагентом) решило взять интервью у Агапитова.

Несмотря на то, что основатель компании не ожидал такого ажиотажа вокруг письма сотрудникам, Агапитов уверен, что эта история пойдет компании только на пользу:

«Моя пиар-фирма здесь в Америке, которая не считает сложившуюся ситуацию кризисом ни в коем случае, она мне сказала: "Шурик, какую бы ты историю ни рассказывал прессе, это две истории: либо страх, либо надежда. Но страх продается лучше, а это страшная история, которая продается очень хорошо"».

Многих пользователей удивило то, как именно было написано сообщение, существовало даже мнение о том, что его писала нейросеть.

«Это не нейросеть, это мой русский, у меня по русскому была тройка и по английскому была тройка. Это не нейросеть, это я написал», — признался глава Xsolla.

Агапитов отметил, что практика сокращения наименее эффективных сотрудников давно практикуется в США «у Netflix, у Гарварда, у "морских котиков"», однако Xsolla, несмотря на ведение рейтинговой системы, не увольняли сотрудников каждые полгода, пока рост выручки компании держался на уровне 40% в год. Xsolla решила провести сокращение в связи с падением роста выручки и намерена сохранять данную практику.

«Каждые полгода, когда мы не растем — да [будем увольнять]. Может быть, только не каждые полгода, а каждые 12 месяцев, потому что нужно еще нанять людей, чтобы они въехали», — сказал Агапитов.

150 сотрудников — почти треть от общего числа работников Xsolla в 500 человек. По словам генерального директора компании, заработная плата уволенных сотрудников составила ровно 10% зарплатного фонда фирмы. При этом, под сокращение попали представители совершенно различных специальностей:

«Там есть все абсолютно. Программисты, пиар-менеджеры, маркетологи, инженеры проверки качества, бухгалтеры и так далее — кто, перейдя на удаленную работу, не оставляли совсем или оставляли наименьший диджитал-след. Худшие программисты, худшие маркетологи, худшие офис-менеджеры, худшие админы, худшие бухгалтеры даже».

Однако сотрудники, названные в письме Агапитова, пока официально остаются в штате компании. Руководитель компании не стал отказываться от обещания по дальнейшему трудоустройству бывших работников.

«С точки зрения российского закона мы формально никого еще не уволили. Всем сотрудникам — тем, которые получили письмо — мы сказали, что компания вас не ценит, мы вам найдем работу получше. И с лучшей зарплатой. А вас будущее Xsolla тоже не интересует. Вот вам щедрые отпускные — удачи», — поделился глава Xsolla.

Xsolla — компания, которая занимается обработкой платежей в видеоиграх. Она была создана в 2005 году в Перми бывшим студентом мехмата Пермского государственного университета Александром Агапитовым. С 2010 года главный офис Xsolla находится в Лос-Анджелесе. Также у компании есть представительства в Перми и Сеуле.

В 2020 году выручка Xsolla составила 67 миллионов долларов, увеличившись за год на 75%.

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Фото на обложке: Pexels