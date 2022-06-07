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Xsolla ликвидирует юрлицо в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ООО «Иксолла русский холдинг» — головная организация сервиса приема платежей в онлайн-играх Xsolla — со 2 июня находится в стадии ликвидации. Соответствующее заявление компания подала 26 мая 2022 года, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В марте основатель компании Александр Агапитов сообщил о планах перевезти за границу часть сотрудников различных офисов.

Xsolla ликвидирует юрлицо в России

Сейчас у Xsolla есть офисы в России, США, Южной Корее, Китае и Германии. Агапитов в интервью изданию 59.RU также сообщал о скором открытии офиса в Малайзии и планах перевезти туда часть сотрудников.

ООО «Иксолла русский холдинг», принадлежащая американской «Иксолла Холдинг Компани», владеет еще тремя юрлицами Xsolla в России — ООО «Иксолла», ООО «Систем проджектс» и ООО «Иксолла игры». Статус этих компаний не менялся. Совокупная выручка указанных предприятий за 2021 год превысила 3 млрд рублей.

RB.RU обратился за комментарием к главе компании Александру Агапитову, но не получил ответа на момент выхода материала.

  • Xsolla появилась в Перми в 2006 году, ее основал Александр Агапитов. Головной офис компании находится в Лос-Анджелесе. Xsolla развивает решения для упрощенного приема платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр. Среди партнеров — Twitch, Epic Games и другие.
  • В прошлом году компания заработала около $100 млн. Сейчас Xsolla растет на 25% ежегодно. По собственным данным, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах.
  • В конце апреля 2022 года в США два инвестиционных банка оценили IT-компанию в $3 млрд, если она решит стать публичной.

Фото на обложке: Unsplash

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