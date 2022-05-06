Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платежный сервис для геймеров Xsolla вышел на рынок Китая

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пермская Xsolla, которая занимается разработкой решения для монетизации видеоигр, вышла на рынок Китая. IT-компания открыла офис в Пекине.

Платежный сервис для геймеров Xsolla вышел на рынок Китая

«В Китае находится крупнейший в мире рынок видеоигр, и мы рады сообщить, что открыли офис в Пекине», — сообщил основатель Xsolla Александр Агапитов.

Офис Xsolla в Пекине

По данным агентства Синьхуа, за первое полугодие 2021 года выручка от продаж игровой индустрии Китая достигла 150,5 млрд юаней (около $22,7 млрд). Прогнозировалось, что за 2021 год игровая индустрия Китая заработает $49 млрд.

Для сравнения: PwC оценивала объем рынка видеоигр в России по итогам 2021 года в 158 млрд рублей (около $2,4 млрд).

Офис Xsolla в Пекине

Xsolla появилась в Перми в 2006 году, ее основал Александр Агапитов. Сейчас головной офис компании находится в Лос-Анджелесе. Xsolla развивает решения для упрощенного приема платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр. Среди партнеров — Twitch, Epic Games и другие.

В прошлом году Xsolla заработала около $100 млн. Сейчас Xsolla растет на 25% ежегодно. По собственным данным, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах.

В конце апреля 2022 года в США два инвестиционных банка оценили IT-компанию в $3 млрд, если она решит стать публичной.

Фото на обложке: Основатель Xsolla Александр Агапитов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Руководитель сам решает, по каким критериям нанимать и увольнять»: что бизнес думает о кейсе Xsolla
  2. 2 Запускаем бизнес в Катаре: особенности деловой культуры
  3. 3 Запуск бизнеса в Индии: опыт онлайн-школы IT-профессий
  4. 4 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию
  5. 5 Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

13 мая 2022

Neuro Night

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ