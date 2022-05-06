Платежный сервис для геймеров Xsolla вышел на рынок Китая

Пермская Xsolla, которая занимается разработкой решения для монетизации видеоигр, вышла на рынок Китая. IT-компания открыла офис в Пекине.

«В Китае находится крупнейший в мире рынок видеоигр, и мы рады сообщить, что открыли офис в Пекине», — сообщил основатель Xsolla Александр Агапитов.

Офис Xsolla в Пекине

По данным агентства Синьхуа, за первое полугодие 2021 года выручка от продаж игровой индустрии Китая достигла 150,5 млрд юаней (около $22,7 млрд). Прогнозировалось, что за 2021 год игровая индустрия Китая заработает $49 млрд.

Для сравнения: PwC оценивала объем рынка видеоигр в России по итогам 2021 года в 158 млрд рублей (около $2,4 млрд).

Офис Xsolla в Пекине

Xsolla появилась в Перми в 2006 году, ее основал Александр Агапитов. Сейчас головной офис компании находится в Лос-Анджелесе. Xsolla развивает решения для упрощенного приема платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр. Среди партнеров — Twitch, Epic Games и другие.

В прошлом году Xsolla заработала около $100 млн. Сейчас Xsolla растет на 25% ежегодно. По собственным данным, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах.

В конце апреля 2022 года в США два инвестиционных банка оценили IT-компанию в $3 млрд, если она решит стать публичной.

Фото на обложке: Основатель Xsolla Александр Агапитов