Пермский сервис платежей в онлайн-играх Xsolla оценили в $3 млрд

В США два инвестиционных банка оценили пермскую IT-компанию Xsolla в $3 млрд, если она решит стать публичной. Однако ее основатель Александр Агапитов не спешит проводить IPO, сообщил Bloomberg.

В 2005 году Алесандр Агапитов основал компанию 2Pay. Спустя пару лет головной офис переехал в Лос-Анджелес, а название поменялось на Xsolla. Компания занимается разработкой решения для монетизации видеоигр.

Она представляет более 700 способов платежей и берет 5% комиссии за покупки в видеоигр. Среди партнеров — Epic Games, Valve, Roblox и другие.

В прошлом году Xsolla заработала около $100 млн. Сейчас Xsolla растет на 25% ежегодно, но цель 40% По собственным данным, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах.

В 2021 году рынок видеоигр в России вырос на 8%, до 158 млрд рублей. При этом рекламные доходы гейминга в России по итогам 2021 года принесли 3,8 млрд рублей, что составляет лишь 2,45% от общих доходов. Доля рекламы в мировом рынке находится примерно на том же уровне и составляет 2,6%.

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