Xsolla перевела все российские активы под контроль американской компании

Пермский сервис приема платежей в онлайн-играх Xsolla перевел свои юридические лица в России под контроль американской компании, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее RB.RU сообщил о ликвидации головной организации компании в России.

С 17 января компании ООО «Иксолла», ООО «Систем проджектс» и ООО «Иксолла игры» на 99,9% принадлежат американской «Иксолла Холдинг Компани», 0,1% остается за основателем Xsolla Александром Агапитовым.

В июне 2022 года стало известно, что головная организация сервиса приема платежей в онлайн-играх — ООО «Иксолла русский холдинг» — находится в стадии ликвидации. На тот момент она также принадлежала зарегистрированной в США «Иксолла Холдинг Компани». Процесс ликвидации завершился 30 декабря 2022 года.

В марте прошлого года основатель компании Александр Агапитов сообщил о планах перевезти за границу часть сотрудников различных офисов. Известно, что у Xsolla есть офисы в США, Южной Корее, Китае и Германии.

Xsolla появилась в Перми в 2006 году. Головной офис находится в Лос-Анджелесе. Компания развивает решения для упрощенного приема платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр. Среди партнеров — Twitch, Epic Games и другие.

Компания привлекла внимание СМИ летом 2021 года, когда основатель объявил об увольнении почти 150 человек на основе анализа их активности в почте, чатах, документов. Намерения Александра Агапитова вызвали много негатива в соцсетях, также о нарушения компанией трудового законодательства заявляли в Госдуме.

В 2021 году компания заработала около $100 млн. В конце апреля 2022 года в США два инвестиционных банка оценили IT-компанию в $3 млрд, если она решит стать публичной.

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