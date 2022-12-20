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В картах «Яндекса» появились подборки интересных мест России от нейросети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Карты» добавили в карточки городов России разделы «Где поесть» и «Чем заняться» с тематическими подборками, которые создает нейросеть. Об этом говорится в сообщении сервиса.

В картах «Яндекса» появились подборки интересных мест России от нейросети

Такие подборки, как ожидается, помогут спланировать вечера, выходные и отпуск. Чтобы найти их для конкретного города, нужно ввести его название в поисковой строке приложения или веб-версии «Карт».

Раздел «Чем заняться» включает в себя пять подборок: самые посещаемые места города; места, куда можно пойти с детьми (цирк, театры, игровые площадки и другое); отдельная подборка музеев; места для прогулок в городе и на природе.

В разделе «Где поесть» собраны лучшие городские кафе и рестораны и есть фильтры по блюдам.

Ранее «Карты» начали применять технологии машинного обучения и нейронных сетей для поиска организаций.

Фото на обложке: Unsplash

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