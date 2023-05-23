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Запись конфликтов и тренинги по общению: «Яндекс.Такси» опубликовал политику безопасности поездок

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис «Яндекс.Такси» впервые опубликовал политику в области безопасности поездок. Она содержит описание всех мер и инструментов, которые компания внедрила, чтобы контролировать безопасность.

Запись конфликтов и тренинги по общению: «Яндекс.Такси» опубликовал политику безопасности поездок

В компании уточнили, что направили на разработку, внедрение и развитие технологий, которые описаны в политике безопасности, 1,7 млрд рублей.

Речь идет о новых алгоритмах подбора водителей в зависимости от сложности маршрута, определение аномалий и возможных происшествий при выполнении поездок и технологии автоматизированной проверки документов.

Политика в области безопасности содержит четыре раздела:

Доступ к сервису

«Яндекс.Такси» проверяет каждого водителя, используя открытые источники данных. Если ранее в отношении него выявлен ряд нарушений (намеренное опасное вождение, угрозы, насилие и др.), то работать с компанией такой кандидат не сможет.

Также водители проходят фотоконтроль, подтверждают документы, автомобиль и оборудование, а перед началом работы проходят тренинги по безопасному выполнению заказов.

Меры безопасности в поездке

После заказа поездки пользователем алгоритмы навигации учитывают потенциальную опасность маршрута (протяженность поездки, интенсивность движения, историю сообщений об авариях пользователей «Навигатора») и назначают на «опасные маршруты» водителей с большим опытом.

Также сервис скрывает настоящие номера телефонов пользователей и водителей, фиксирует резкое торможение и связывается с водителем при значительных отклонениях от маршрута и другое.

Если «Яндекс.Такси» получает обращения о неуместных высказываниях водителя в адрес пассажира, то приглашает его пройти курс по комфортному общению. До этого времени доступ к заказам будет ограничен.

Реагирование на инциденты

Работу с сообщениями об инцидентах ведут только люди, не алгоритмы. Команда разбора работает круглосуточно, новый сотрудник сначала проходит несколько проверок на стрессоустойчивость и умение реагировать на экстренные ситуации.

Общественное взаимодействие 

Компания консультируется с ГИБДД, ЦОДД Москвы, Следственным комитетом и фондами по исследованиям аварийности, дистанционному консультированию, проводит тренинги с командой безопасности.

Фото на обложке: Unsplash

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