«Яндекс» запустил в продажу свой самый большой «умный» телевизор

«Яндекс» запустил продажи телевизора с диагональю 55 дюймов — это самый большой «умный» телевизор компании. Как и модели с другой диагональю, устройство имеет контрастное разрешение в 4К и звук высокого качества, сообщили в «Яндексе».
Качество изображения достигается за счет разрешения в 4К и высокой контрастности (5000:1). Телевизоры имеют лаконичный безрамочный дизайн. За звук отвечают два динамика общей мощностью 20 Вт.
Управлять телевизором можно голосом через пульт — нужно нажать кнопку и сказать «Алисе», что нужно сделать. Она может включить фильм, поставить его на паузу или прибавить звук. Телевизор будет работать и с другими устройствами «умного» дома.
В телевизоре есть Bluetooth, Wi-Fi, AV-вход, Ethernet, три входа HDMI и два USB, оптический аудиовыход для саундбара или домашнего кинотеатра и слот CI/CI+ для спутниковой антенны.
Купить новинку можно на «Яндекс.Маркете», в «М.Видео» и «Ситилинке». Стоимость телевизора составляет 36 990 рублей.
«Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с виртуальным голосовым помощником «Алиса» в октябре 2022 года. Компания выпустила два устройства с диагоналями 43 дюйма и 50 дюймов.
Фото: «Яндекс»
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