Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» запустил в продажу свой самый большой «умный» телевизор

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил продажи телевизора с диагональю 55 дюймов — это самый большой «умный» телевизор компании. Как и модели с другой диагональю, устройство имеет контрастное разрешение в 4К и звук высокого качества, сообщили в «Яндексе».

«Яндекс» запустил в продажу свой самый большой «умный» телевизор

Качество изображения достигается за счет разрешения в 4К и высокой контрастности (5000:1). Телевизоры имеют лаконичный безрамочный дизайн. За звук отвечают два динамика общей мощностью 20 Вт. 

 «Умный» телевизор «Яндекса»

Управлять телевизором можно голосом через пульт — нужно нажать кнопку и сказать «Алисе», что нужно сделать. Она может включить фильм, поставить его на паузу или прибавить звук. Телевизор будет работать и с другими устройствами «умного» дома.

«Умный» телевизор «Яндекса»

В телевизоре есть Bluetooth, Wi-Fi, AV-вход, Ethernet, три входа HDMI и два USB, оптический аудиовыход для саундбара или домашнего кинотеатра и слот CI/CI+ для спутниковой антенны. 

Купить новинку можно на «Яндекс.Маркете», в «М.Видео» и «Ситилинке». Стоимость телевизора составляет 36 990 рублей. 

«Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с виртуальным голосовым помощником «Алиса» в октябре 2022 года. Компания выпустила два устройства с диагоналями 43 дюйма и 50 дюймов.

Фото: «Яндекс»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как создать качественный мерч и почему не стоит бояться ошибок — рассказывает «Яндекс Музей»
  2. 2 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
  3. 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  4. 4 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  5. 5 Как вывести сайт из-под фильтра Баден-Баден — инструкция
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ