Бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому продлили срок содержания под стражей. Он истекал 15 апреля, суд продлил его до 6 июля. Якубовского задержали в апреле 2023 года и обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей до 6 июля бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» и «Кофе хауза» Кириллу Якубовскому. Об этом пишет ТАСС.

Якубовского задержали в апреле 2023 года. Предпринимателю предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Якубовский ранее находился под домашним арестом, но в феврале 2024 году суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

8 апреля стало известно о смене владельцев «Азбуки вкуса». Из капитала компании выйдут совладельцы Invest AG и основатели металлургического холдинга Evraz, миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов. Новым акционером и инвестором компании будет АО «Бавэро групп».

Фото на обложке: DarSzach / Shutterstock