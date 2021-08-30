«Яндекс.Еда» опровергла сообщения об удалении «Тануки» из своего сервиса

«Яндекс.Еда» опровергла сообщения в интернете об удалении «Тануки» из своего сервиса, а также об открючении ресторана от своей курьерской доставки после конфликта с движением «Мужское государство».

«Яндекс.Еда» прокомментировала RB.RU сообщения в интернете о якобы удалении «Тануки» из своего сервиса, а также об отключении своей курьерской доставки из этого ресторана.

В пресс-службе сервиса отметили, что рестораны-партнеры имеют возможность сами управлять отображением своих заведений на платформе. «Тануки» работает в сервисе в штатном режиме, подчеркнули в «Яндекс.Еде».

Там также опровергли сообщения о том, что отключили курьерскую доставку.

«Рестораны могут сотрудничать с сервисом по модели витрины, получая заказы от приложения, но доставляя их самостоятельно. "Тануки" работает по этой модели уже несколько месяцев в некоторых регионах, включая Москву», — отметили в пресс-службе.

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков в своем Telegeram-канале объвяил «войну» сети «Тануки» за фотографии с темнокожим мужчиной, а также посты в поддержку ЛГБТ. Поздняков потребовал удалить эти посты и принести извинения. Он призвал своих сторонников делать заказы в сети с оплатой наличными или картой курьеру, а потом отказываться, чтобы парализовать работу ресторанов.

Помимо этого, от неизвестных стали поступать сообщения в ФСБ о «заминировании» ресторанов «Тануки» в Москве, сообщает Telegeram-канал Baza.

В «Тануки» отказались удалять материалы из своих соцсетей. Сеть подчеркнула, что и дальше будет использовать фото темнокожих моделей. В посте на свой странице в Instagram «Тануки» призывает пользователей отмечать в комментариях аккаунты Павла Дурова и Минцифры, что по мнению сети, должно способствовать блокировке Telegeram-канала «Мужское государство». «Тануки» также обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать Telegram-канал.

На конфликт уже отреагировали некоторые участники рынка. Так, основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулов в своем Telegeram-канале возмутилась ситуацией с «Тануки» и «Мужским государством».

Она отметила, что Поздняков наносит прямой ущерб бизнесу. Также она выразила поддержку ресторану «Тануки» и пообещала, что сделает там несколько заказов даже несмотря на то, что не является их лояльным клиентом.

Ранее похожий конликт с движением «Мужское государство» произошел у сервиса доставки суши и ролов «Ёбидоёби», которая разместила в рекламном посте в своей группе фото темнокожего мужчины в окружении девушек европейской внешности. Участники «Мужского государства» делали фейковые заказы, чтобы сеть потеряла прибыль.

Сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен сообщил, что ему начали поступать угрозы, но подчеркнул, что сеть не намерена удалять фото. Однако позже «Ёбидоёби» их удалила и принесла извинения.

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