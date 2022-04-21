Сеть «Тануки» потребовала 158 тыс. рублей от «Мужского государства» после травли в интернете

Сеть ресторанов «Тануки», которая в августе прошлого года подверглась травле со стороны сторонников основателя «Мужского государства» (экстремистское движение, запрещено в РФ) Владислава Позднякова, в судебном порядке потребовала компенсировать ущерб в размере 158 тыс. рублей.

Об иске сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

«Тануки» планировала взыскать убытки от травли еще в октябре 2021 года. «Мужское государство» объявило «войну» «Тануки» из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, который напоминает флаг ЛГБТ.

Под травлю из-за подобной рекламы также попал суши-ресторан «Ёбидоёби».

С «Тануки» Поздняков призывал бороться следующим образом: причинять убытки ресторанам сети, делая заказы и затем отказываясь от них.

«Тануки» оценила свой ущерб в 158 тыс. рублей. «Вся продукция, которая была изготовлена по таким заказам, в дальнейшем утилизировалась, в результате чего, по мнению истца, запрещенное в РФ объединение "Мужское государство" причинило ему ущерб в размере 158 165 рублей», — говорится на сайте суда.

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