Сеть «Тануки» потребовала 158 тыс. рублей от «Мужского государства» после травли в интернете

Сеть ресторанов «Тануки», которая в августе прошлого года подверглась травле со стороны сторонников основателя «Мужского государства» (экстремистское движение, запрещено в РФ) Владислава Позднякова, в судебном порядке потребовала компенсировать ущерб в размере 158 тыс. рублей.
Об иске сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.
«Тануки» планировала взыскать убытки от травли еще в октябре 2021 года. «Мужское государство» объявило «войну» «Тануки» из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, который напоминает флаг ЛГБТ.
Под травлю из-за подобной рекламы также попал суши-ресторан «Ёбидоёби».
С «Тануки» Поздняков призывал бороться следующим образом: причинять убытки ресторанам сети, делая заказы и затем отказываясь от них.
«Тануки» оценила свой ущерб в 158 тыс. рублей. «Вся продукция, которая была изготовлена по таким заказам, в дальнейшем утилизировалась, в результате чего, по мнению истца, запрещенное в РФ объединение "Мужское государство" причинило ему ущерб в размере 158 165 рублей», — говорится на сайте суда.
Фото на обложке: Unsplash
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