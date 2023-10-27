Чистая прибыль «Яндекса» упала на 33% в третьем квартале

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в третьем квартале 2023 года упала по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года на 33%, до 3,4 млрд рублей, следует из квартального отчета компании.

На показатель повлияли амортизация, курсовая разница и выплаты по долговым обязательствам.

При этом выручка компании выросла на 54%, составив 205 млрд рублей. Из этой суммы более 90 млрд принес поисковик.

Значительную часть средств принес «Поиск и Портал» . Выручка сегмента в третьем квартале выросла на 48%, до 90,4 млрд рублей. Общая поисковая доля «Яндекса» увеличилась на 0,6 процентного пункта, до 62,6%. На мобильные устройства пришлось 70,8% поисковых запросов.

. Выручка сегмента в третьем квартале выросла на 48%, до 90,4 млрд рублей. Общая поисковая доля «Яндекса» увеличилась на 0,6 процентного пункта, до 62,6%. На мобильные устройства пришлось 70,8% поисковых запросов. Выручка сегмента Mobility (туда входят сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов) выросла на 46% год к году. Результат оказался «ниже, чем рост GMV, из-за возросших субсидий водителям», отмечается в отчете.

(туда входят сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов) выросла на 46% год к году. Результат оказался «ниже, чем рост GMV, из-за возросших субсидий водителям», отмечается в отчете. Значительный рост показали сегмент «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят сервисы «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и «Букмейт», и группа «Девайсы и Алиса» (на 123% и 94% соответственно). Подписчиков «Плюса» в третьем квартале стало больше на 63% в годовом выражении — 25,8 млн человек. Число проданных «Яндекс.Станций» с момента запуска в 2018 году достигло 8 млн.

Компания также отмечает, что «прикладывает все усилия для того, чтобы завершить процесс корпоративной реструктуризации». «Яндекс» вынесет предложение по этому вопросу на рассмотрение акционеров до конца 2023 года. Компания получила одно из разрешений на реструктуризацию российского бизнеса от правкомиссии по иностранным инвестициям.

К настоящему времени акционеры уже одобрили присоединение нескольких «дочек» к головной компании Yandex N.V., которая зарегистрирована в Нидерландах. RB.RU ранее сообщил, что несколько российских ООО «Яндекса» полностью перешли под контроль нидерландской публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.».

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