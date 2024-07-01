Новый владелец «Яндекса» объявил результаты биржевого обмена акций

Новый ключевой акционер группы «Яндекс» — ЗПИФ «Консорциум. Первый» — получил 752 тыс. оферт для обмена 43 851 тыс. акций Yandex N.V. на бумаги российского МКПАО «Яндекс». Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Ранее в июне сбор заявок на биржевой обмен был продлен на один день по просьбе профессиональных участников рынка.
В ходе обмена и выкупа ЗПИФ в общей сложности намерен получить не более 107 729 тыс. акций Yandex N.V. Всего ЗПИФ сможет обменять в рамках биржевого обмена максимум 50 047 тыс. акций нидерландской Yandex N.V.
Основные условия обмена и выкупа акций стали известны в начале мая. Они различаются для разных групп инвесторов.
Фото на обложке: Erman Gunes /
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