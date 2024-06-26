Новый владелец «Яндекса» продлил срок сбора заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V.

Консорциум инвесторов продлил на день прием заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. Их будут принимать в течение 27 июня.
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ЗПИФ «Консорциум. Первый», который выступает основным владельцем группы «Яндекса» после реструктуризации бизнеса, продлил до 27 июня включительно прием заявок, следует из сообщения компании, которое приводит Forbes.
Те акционеры, которые не успели подать заявки, смогут сделать это в четверг, 27 июня с 10:00 до 19:00 мск. Отмечается, что решение принято в ответ на просьбу со стороны профессиональных участников рынка. Другие условия биржевого обмена не изменились.
Ранее «Консорциум. Первый» продлевал сбор заявок на внебиржевой обмен до 11 июня, срок их акцепта — до 17 июня. Этот шаг предпринят также по просьбе инвесторов.
Основные условия обмена и выкупа акций стали известны в начале мая. Они различаются для разных групп инвесторов.
После завершения приема заявок в рамках биржевого обмена консорциум предоставил участникам возможность исправить ошибки в уже полученных заявках.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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