Новый владелец «Яндекса» изменил сроки приема заявок на внебиржевой обмен

Новый основной владелец группы «Яндекса» — ЗПИФ «Консорциум.Первый» — продлил срок приема заявок на внебиржевой обмен.
«Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта — до 17 июня 2024 года включительно», — следует из сообщения ЗПИФ. Ранее был установлен срок до 31 мая.
Условия внебиржевого обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. стали известны в середине мая, они различаются для разных групп инвесторов.
В ЗПИФ пояснили, что решили сдвинуть сроки из-за просьб частных инвесторов и профессиональных участников рынка. При этом инвестиционный фонд рекомендует подать заявки как можно быстрее.
МКПАО «Яндекс», владельцем которой является ЗПИФ «Консорциум.Первый», стала головной компанией группы «Яндекса», 17 мая в результате завершения первого этапа сделки по разделению бизнеса.
В рамках второго этапа, который должен завершиться до конца июля, Yandex N.V. продаст оставшиеся примерно 28% долей, после чего сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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