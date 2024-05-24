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Новый владелец «Яндекса» изменил сроки приема заявок на внебиржевой обмен

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Новый основной владелец группы «Яндекса» —  ЗПИФ «Консорциум.Первый» — продлил срок приема заявок на внебиржевой обмен.

Новый владелец «Яндекса» изменил сроки приема заявок на внебиржевой обмен

«Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта — до 17 июня 2024 года включительно», — следует из сообщения ЗПИФ. Ранее был установлен срок до 31 мая.

Условия внебиржевого обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. стали известны в середине мая, они различаются для разных групп инвесторов.

В ЗПИФ пояснили, что решили сдвинуть сроки из-за просьб частных инвесторов и профессиональных участников рынка. При этом инвестиционный фонд рекомендует подать заявки как можно быстрее.

МКПАО «Яндекс», владельцем которой является ЗПИФ «Консорциум.Первый», стала головной компанией группы «Яндекса», 17 мая в результате завершения первого этапа сделки по разделению бизнеса.

В рамках второго этапа, который должен завершиться до конца июля, Yandex N.V. продаст оставшиеся примерно 28% долей, после чего сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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