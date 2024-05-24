Новый владелец «Яндекса» изменил сроки приема заявок на внебиржевой обмен

«Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта — до 17 июня 2024 года включительно», — следует из сообщения ЗПИФ. Ранее был установлен срок до 31 мая.

Условия внебиржевого обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. стали известны в середине мая, они различаются для разных групп инвесторов.

В ЗПИФ пояснили, что решили сдвинуть сроки из-за просьб частных инвесторов и профессиональных участников рынка. При этом инвестиционный фонд рекомендует подать заявки как можно быстрее.

МКПАО «Яндекс», владельцем которой является ЗПИФ «Консорциум.Первый», стала головной компанией группы «Яндекса», 17 мая в результате завершения первого этапа сделки по разделению бизнеса.

В рамках второго этапа, который должен завершиться до конца июля, Yandex N.V. продаст оставшиеся примерно 28% долей, после чего сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса.

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