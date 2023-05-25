«Яндекс» о сделке с новыми инвесторами: контроль в компании останется у ее менеджмента

В «Яндексе» прокомментировали условия сделки с новыми инвесторами. Они не получат контрольную долю, контроль сохранит за собой менеджмент компании. «Яндекс» рассмотрел все заявки потенциальных инвесторов, но пока не принял окончательного решения о его составе и не готов раскрыть его.
Контроль в «Яндексе» после сделки с новыми инвесторами сохранит за собой команда текущего менеджмента. Об этом говорится в сообщении компании по итогам совета директоров. Документ есть в распоряжении Forbes.
В «Яндексе» подчеркнули, что новые инвесторы не получат контроль в компании. Состав потенциальных инвесторов «Яндекс» будет готов раскрыть, «когда это будет возможно».
Также в «Яндексе» отметили, что все предлагаемые советом директоров изменения должны быть одобрены акционерами Yandex N.V.
Акционерам нидерландской Yandex N.V. планируется предложить несколько вариантов при разделении российского и международного бизнесов компании. Среди них – получение наличных, сохранение доли в российском подразделении или получение акций международных стартапов.
Основными претендентами на приобретение бизнеса стали совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина. Также в консорциум для покупки доли в «Яндексе» вошел ВТБ.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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