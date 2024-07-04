«Яндекс» первым начал маркировать рекламу, созданную ИИ

«Яндекс» начал маркировать рекламу, сделанную с использованием технологий ИИ. Компания помечает рекламный контент с картинами, сгенерированными YandexART. Об этом рассказали в пресс-службе технологической компании.
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Весной прошлого года Минцифры призвало ввести обязательную маркировку контента, созданного с применением нейросетей. Спустя год, в мае 2024 года, в Госдуме рассказали о работе над соответствующим законопроектом.
Еще до введения государственного регулирования «Яндекс» приступил к маркировке такого контента. Она появилась в рекламных объявлениях внутри «Директа». Увидеть пометку можно при нажатии на три точки в правом верхнем углу объявления.
«Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — приводит пресс-служба слова директора бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрия Масюка.
По мере развития и распространения нейросетей в целом и больших языковых моделей (LLM) в частности на мировом рынке контента появляется все больше материалов, созданных с помощью ИИ. Другие государства также озаботились вопросом маркировки.
Летом прошлого года Еврокомиссия предложила наделить сервисы обязательством помечать сгенерированный нейросетями контент. Изначально маркировка была добровольной, но позднее условие включили в европейский закон о регулировании ИИ.
Фото на обложке: tete_escape /
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