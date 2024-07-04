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«Яндекс» первым начал маркировать рекламу, созданную ИИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» начал маркировать рекламу, сделанную с использованием технологий ИИ. Компания помечает рекламный контент с картинами, сгенерированными YandexART. Об этом рассказали в пресс-службе технологической компании.

«Яндекс» первым начал маркировать рекламу, созданную ИИ
  1. Новости
Автор: Наталья Гормалева

Весной прошлого года Минцифры призвало ввести обязательную маркировку контента, созданного с применением нейросетей. Спустя год, в мае 2024 года, в Госдуме рассказали о работе над соответствующим законопроектом.

Еще до введения государственного регулирования «Яндекс» приступил к маркировке такого контента. Она появилась в рекламных объявлениях внутри «Директа». Увидеть пометку можно при нажатии на три точки в правом верхнем углу объявления.

«Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — приводит пресс-служба слова директора бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрия Масюка.

По мере развития и распространения нейросетей в целом и больших языковых моделей (LLM) в частности на мировом рынке контента появляется все больше материалов, созданных с помощью ИИ. Другие государства также озаботились вопросом маркировки.

Летом прошлого года Еврокомиссия предложила наделить сервисы обязательством помечать сгенерированный нейросетями контент. Изначально маркировка была добровольной, но позднее условие включили в европейский закон о регулировании ИИ.

Фото на обложке: tete_escape / Shutterstock

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