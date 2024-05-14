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В Госдуме рассказали о разработке закона по маркировке ИИ-контента

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Депутаты разрабатывают закон по маркировке контента, созданного искусственным интеллектом или с его использованием. Законодатели исследуют опыт других стран и консультируются с экспертами.

В Госдуме рассказали о разработке закона по маркировке ИИ-контента

По словам депутата Антона Немкина, бесконтрольное развитие и повсеместное распространение ИИ-сервисов создает риски появления массивов не только непроверенных материалов, но и целиком неверных и ошибочных фактов и цифр.

Как уточнил парламентарий агентству РИА Новости, для маркировки следует использовать водяные графические знаки.

«Главное, чтобы такая маркировка была ненавязчивой, но при том четкой и заметной для любого пользователя, чтобы он понимал, какой контент перед ним и мог более тщательно его анализировать», — сказал Немкин.

При этом на сегодняшний день неясно, какая именно экспертиза позволит распознавать степень участия ИИ в создании того или иного текста. Поэтому, считает парламентарий, российские сервисы должны будут по умолчанию маркировать все сгенерированные тексты.

По мнению Немкина, российским технологическим компаниям уже сейчас следует задуматься над технологиями цифровой маркировки. В особенности, это касается «Сбера» и «Яндекса», уточнил депутат.

Одновременно с этим парламентарий указал, что часть контента «создается в деструктивных целях, нерационально ждать его маркировки от создателей».

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В качестве решения Немкин предлагает наделить Роскомнадзор дополнительными полномочиями, позволяющими представителям ведомства проводить экспертизы. После проверок такой контент должен будет маркироваться принудительно либо блокироваться.

Фото на обложке: Sansoen Saengsakaorat / Shutterstock

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