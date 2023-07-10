Курьеры-партнеры «Яндекса» устроили забастовку в центре Астаны (Казахстан) из-за недовольства условиями труда. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на департамент полиции города.

По данным издания, на улице собрались «десятки курьеров» на мопедах. В полиции сказали, что сотрудники компании начали забастовку на территории ЭКСПО, а затем приехали на скутерах к монументу «Казахстанское солнце» на проспекте Кабанбай Батыра.

Курьеры оказались недовольны комиссией «Яндекса». Сейчас она составляет 16% для тех, у кого есть фирменный бокс для доставки, и до 29% для тех, у кого бокса нет. Партнеры хотят, чтобы компания снизила комиссию до 10%. Также они пожаловались на технические недоработки в виде задержки начисления бонусов.

После разбирательств участники забастовки были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст. 615 КоАП).

«У нас есть мотивационные программы для партнеров и их курьеров. На прошлой неделе в Казахстане проходило техническое обновление условий одной из программ. Бонусы будут доначислены в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении курьеров. В случае вопросов рекомендуем сразу обращаться в службу поддержки», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекса».

Представитель компании также уточнил RB.RU, что за последние полгода средний доход в час курьеров, сотрудничающих с сервисами «Яндекса» в Астане, не снижался: «Сейчас он составляет 1700 тенге для мото-тарифа и 1900 тенге для курьеров на автомобиле. Сервисы компании продолжают работать как обычно».

В декабре 2022 года профсоюз «Курьер» анонсировал забастовку доставщиков «Яндекс.Еды» в Москве и Санкт-Петербурге. В профсоюзе обвинили «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club и требовали вернуть оплату в 110 рублей за заказ, а также ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров.

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