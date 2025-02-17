«Яндекс» и «Балтика» заключили соглашение о «многолетнем партнерстве»

«Яндекс» и «Балтика» подписали соглашение «о многолетнем партнерстве», которое включает в том числе поставку онлайн-офиса «Яндекс 360» для сотрудников пивоваренной компании. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Балтика» уже начала применять для своих задач сервисы «Яндекса». На онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса» перешли свыше 70% сотрудников пивоваренной компании. Всего в «Балтике», по данным за 2024 год, работают примерно 10 тыс. сотрудников.

В будущем обе компании будут совместно искать новые методы использования технологий «Яндекса» для решения операционных задач. Кроме того, Yandex B2B Tech поможет «Балтике» внедрить цифровые продукты и организует обучение ее работников.

Замена западного ПО. «Яндекс 360 для бизнеса» предлагает сервисы, упрощающие совместную работу и деловое общение: «Почта», «Диск», «Телемост», «Трекер», «Документы», «Мессенджер», «Рассылки» и другие. Источник Forbes, знакомый с ходом переговоров между «Яндексом» и «Балтикой», заявил, что пивоваренной компании важно было в первую очередь заменить сервисы Microsoft Teams, поэтому ключевые инструменты для нее — это «Телемост» и «Мессенджер».

Сколько это стоит? Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков оценил сумму контракта между компаниями примерно в 45 млн рублей в год. Учитывая размер штата «Балтики», «Яндекс» предоставил ей «хорошую скидку за объем», считает эксперт.

Датская Carlsberg Group продала российские активы «Балтики» местному топ-менеджменту в декабре, сумма сделки составила примерно $320 млн. Покупка состоялась после того, как Владимир Путин подписал указ о выведении активов пивоваренной компании из-под временного управления Росимущества, под которым они находились с июля 2023 года.

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