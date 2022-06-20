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«Яндекс» выкупит 93,2% своих конвертируемых облигаций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» договорился с держателями 93,2% конвертируемых облигаций об их выкупе. Эти бумаги компания выпустила в 2020 году, их срок погашения — март 2025 года.

«Яндекс» выкупит 93,2% своих конвертируемых облигаций

«Яндекс» рассчитывает закрыть сделку 22 июня, поскольку «основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены».

Условия соглашения предусматривают выплату $140 тыс. долларов и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

16 июня компания сообщила, что договорилась о выкупе 84,9% облигаций. IT-холдинг рассчитывал закрыть сделку не позднее 24 июня 2022 года.

В начале марта «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта из-за приостановки торгов его бумагами после начала спецоперации на Украине. Речь шла о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд. Отмечалось, что у компании нет ресурсов для полного погашения нот.

Фото на обложке: evgris / Shutterstock

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