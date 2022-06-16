«Яндекс» выкупит 84,9% облигаций компании, заплатит деньгами и акциями

«Яндекс» договорился с держателями 84,9% конвертируемых облигаций об их выкупе — компания расплатится деньгами и акциями материнской компании Yandex N.V. Речь идет о бумагах, выпущенных в 2020 году со сроком погашения в марте 2025 года.

«По условиям соглашения за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. Часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, как только регуляторные ограничения дадут такую возможность», — говорится в сообщении компании.

IT-холдинг рассчитывает закрыть сделку за два рабочих дня после выполнения всех условий, но не позднее 24 июня 2022 года.

В начале марта «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта из-за приостановки торгов его бумагами после начала спецоперации на Украине. Речь шла о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд. Отмечалось, что у компании нет ресурсов для полного погашения нот.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock