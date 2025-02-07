«Яндекс» встроил в корпоративный браузер функцию для защиты от утечки данных

В корпоративной версии «Яндекс Браузера» появилась функция «Защищенное хранилище» для защиты файлов от несанкционированного доступа, если сотрудники или подрядчики находятся вне корпоративной сети и используют для работы личные устройства. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Функция позволяет задать список корпоративных веб-ресурсов, файлы с которых можно скачать только в зашифрованном виде. Открывать для просмотра и редактирования их можно только в “Браузере” и лишь на том устройстве, на котором это разрешено политиками организации», — пояснили в компании.

Там отметили, что при попытке передать данные на съемный носитель, внешнее облако, переслать по почте, в мессенджере или открыть на неавторизованном устройстве файлы останутся зашифрованными. Для обмена документами в читаемом виде достаточно загрузить их на защищенный сайт.

В «Яндексе» считают, что «Защищенное хранилище» позволит защитить данные, если IT-инфраструктура подрядчика скомпрометирована или сотрудник потерял накопитель с конфиденциальной информацией. Функция доступна в последней версии «Браузера» для организаций на настольных операционных системах, а также Android и iOS.

В середине января в «Яндексе» сообщили, что встроили в тестовом режиме рекламные объявления в ответы своего нейросетевого поиска «Нейро». В компании отмечали, что в случае полноценного запуска рекламных объявлений она объявит об этом дополнительно.

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