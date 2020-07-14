Платформа «Яндекс.Маршрутизация» разработала специальное логистическое решение для курьерских служб. Оно позволяет учитывать особенности бизнеса — сезонность, разные виды курьерских задач, а также необходимость добавлять на маршруты новые адреса в реальном времени. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

«Яндекс» создал логистическое решение для курьеров — оно учитывает смену маршрутов и сезонность