Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» создал логистическое решение для курьеров — оно учитывает смену маршрутов и сезонность

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Платформа «Яндекс.Маршрутизация» разработала специальное логистическое решение для курьерских служб. Оно позволяет учитывать особенности бизнеса — сезонность, разные виды курьерских задач, а также необходимость добавлять на маршруты новые адреса в реальном времени. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

«Яндекс» создал логистическое решение для курьеров — оно учитывает смену маршрутов и сезонность
  • Курьерская маршрутизация оптимизирует схемы доставки с курьерами-посредниками (те, кто ездят от склада до точки встречи с курьерами, курсирующими по отдаленным районам). Посредники отдают новые заказы и забирают уже собранные грузы. Благодаря этому районным курьерам не нужно возвращаться на склад. 

Алгоритм подстраивает маршруты районных курьеров под время приезда посредников и помогает следить за загрузкой автомобилей.

  • Теперь на маршруты можно автоматически добавлять адреса каждые 10-20 минут и даже чаще. Алгоритм распределяет их с учетом местоположения курьеров, загруженности машин и прогноза пробок.
  • При распределении машин алгоритм принимает в расчет не только общий объем каждого предмета, а все измерения — длину, ширину и высоту. Это необходимо, чтобы спрогнозировать, поместится ли новая посылка.

Кроме размеров также можно указать, разрешается ли переворачивать предмет или нет.

В работе над алгоритмом приняли участие эксперты DPD. Компания первая протестировала и начала внедрять новое решение.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма