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«Яндекс» создал логистическое решение для курьеров — оно учитывает смену маршрутов и сезонность
Новости
Анастасия Марьина
Платформа «Яндекс.Маршрутизация» разработала специальное логистическое решение для курьерских служб. Оно позволяет учитывать особенности бизнеса — сезонность, разные виды курьерских задач, а также необходимость добавлять на маршруты новые адреса в реальном времени. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.
«Яндекс» создал логистическое решение для курьеров — оно учитывает смену маршрутов и сезонностьАнастасия Марьина
- Курьерская маршрутизация оптимизирует схемы доставки с курьерами-посредниками (те, кто ездят от склада до точки встречи с курьерами, курсирующими по отдаленным районам). Посредники отдают новые заказы и забирают уже собранные грузы. Благодаря этому районным курьерам не нужно возвращаться на склад.
Алгоритм подстраивает маршруты районных курьеров под время приезда посредников и помогает следить за загрузкой автомобилей.
- Теперь на маршруты можно автоматически добавлять адреса каждые 10-20 минут и даже чаще. Алгоритм распределяет их с учетом местоположения курьеров, загруженности машин и прогноза пробок.
- При распределении машин алгоритм принимает в расчет не только общий объем каждого предмета, а все измерения — длину, ширину и высоту. Это необходимо, чтобы спрогнозировать, поместится ли новая посылка.
Кроме размеров также можно указать, разрешается ли переворачивать предмет или нет.
В работе над алгоритмом приняли участие эксперты DPD. Компания первая протестировала и начала внедрять новое решение.
Фото: Unsplash
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