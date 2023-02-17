«Яндекс» встроил в поиск конвертер криптовалют

«Яндекс» обновил конвертер валют в поиске — теперь помимо данных о классических денежных единицах разных стран пользователи увидят информацию о 143 самых популярных криптоактивах. Об изменениях RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Виджет с графиком курса и инструментом для быстрой конвертации располагается прямо над результатами поиска. По текстовым запросам сервис понимает, что конкретно ищет пользователь: например, «цена Dogecoin». При их обработке может учитываться даже сленг: «почем эфир» или «битки в турецкие лиры».

Сейчас можно узнать стоимость нужных токенов и коинов в рублях, долларах, евро и других валютах мира. Позднее их станет больше, также появится конвертация одних криптоактивов в другие.

Сведения о курсе «Яндекс» получает от CoinGecko — это один из крупнейших агрегаторов информации о цифровых валютах в интернете.

По данным «Яндекса», пять самых популярных криптовалют по количеству запросов в 2022 году — Bitcoin, Etherium, Litecoin, Dogecoin и Solana.

В ноябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Документ предлагает разрешить продавать добытую криптовалюту как за границей, так и в России.

В декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2023 году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта.

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