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«Яндекс» сократил штат беспилотного подразделения в США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» сократил штат своего подразделения в США, которое занимается беспилотниками и роверами. По информации The Verge, без работы остались более 20 сотрудников компании.

«Яндекс» сократил штат беспилотного подразделения в США

По данным издания, из подразделений «Яндекса» в Мичигане, Аризоне и Огайо уволили более 20 человек. Офисы занимаются развитием беспилотного транспорта и роверов «Яндекса» в США.

Представитель «Яндекса» подтвердил увольнение и сослался на приостановку лицензии департаментом транспорта Мичигана. Без лицензии тестирование беспилотников на дороге стало невозможным, уточнили в компании.

Однако, власти штата опровергли информацию об ограничении лицензии, отметив, что у «Яндекса» есть 14 номерных знаков производителя, запрос на отмену которых они не получали.

В августе 2021 года 50 роверов (роботы-курьеры) «Яндекса» начали доставлять еду в кампусе университета в городе Колумбус в штате Огайо. В «Яндексе» тогда заявили о планах расширить географию работу роверов.

В январе 2021 года «Яндекс» сообщил, что оборудовал все свои беспилотные автомобили лидарами (сенсор, который сканирует окружающий мир и создает его трехмерную карту) собственного производства. В компании отметили конкурентные преимуществ своих лидаров относительно зарубежных аналогов.

Фото на обложке: пресс-служба «Яндекса»

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