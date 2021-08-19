Роботы по доставке еды от «Яндекса» вышли на работу в кампусе американского университета

Роверы «Яндекса» – роботизированные машины по доставке еды, начали работать в кампусе университета штата Огайо в США. Курьеры передвигаются по пешеходным дорожкам и могут доставить еду практически куда угодно.
О том, что роверы начали доставлять еду в кампусе университета в городе Колумбусе, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
На линию вышли 50 роверов. Они работают ежедневно с 09.00 до 21.00. Курьеры передвигаются по пешеходным дорожками могут попасть практически куда угодно, например, к общежитию или библиотеке.
«Питание в кампусе – предмет нашей особой гордости. Местные заведения предлагают широкий выбор блюд, и мы постоянно ищем новые способы организовать их доставку в удобное место к удобному времени», – отметил старший управляющий по вопросам питания в университете штата Огайо Зия Ахмед.
Кампус именно этого университета – один из крупнейших в США с 60 тыс. студентов, сообщили в компании.
Роверы «Яндекса» работают в партнерстве с GrubHub. Компания обслуживает более 250 кампусов в США. Университетский городок в Колумбусе стал первым кампусом, где заказы Grubhub привозят роботы, уточнили в пресс-службе «Яндекса». Там добавили, что позже роверы появятся и в других места.
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