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«Яндекс Go» начал обучать водителей настройке навигации по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс Go» протестировал дополнительные способы навигации для устройств на Android на фоне проблем с определением геопозиции в Москве, сообщили в пресс-службе сервиса. Теперь можно настроить навигацию по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi. 

«Яндекс Go» начал обучать водителей настройке навигации по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi

Компания начала обучать водителей и курьеров настройке смартфонов. Чтобы воспользоваться альтернативным способом, нужно войти в режим разработчика и снять ограничение на сканирование Wi-Fi.

Кроме того, сервис начал предупреждать водителей и пассажиров о сбоях в геолокации, если они есть на маршруте заказа.

В июне «Яндекс.Карты» оптимизировали определение геопозиции в своих сервисах без участия GPS. Для улучшения работы используются Wi-Fi и Bluetooth.

Перебои в определении геопозиции в Москве наблюдаются с мая 2023 года. Им предшествовал инцидент с БПЛА на Красной площади. Тогда сервис такси «Яндекса» стал предлагать пассажирам дополнительно проверять адреса перед началом поездок.

Фото на обложке: Unsplash

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