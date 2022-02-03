«Яндекс Go» встроил в приложение «индекс спроса», чтобы объяснять пользователям цены на поездки

«Яндекс Go» добавил в приложение «индекс спроса» — он отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный период времени. Об этом RB.RU сообщили в компании.
Накануне стало известно, что ФАС потребовала от крупнейших агрегаторов такси объяснить повышение цен на такси. Выяснилось также, что стоимость поездки по одинаковым маршрутам различается в зависимости от модели смартфона пользователя.
Визуальный информер «Яндекс Go» появляется на экране смартфона после того, как пользователь выберет тариф и маршрут. Он может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета. Цвет означает наличие свободных машин, ситуацию на дороге и погодные условия — чем ближе к красному, тем ситуация хуже и стоимость поездки будет выше.
При нажатии на информер пользователь сможет увидеть, что именно повлияло на цену прямо сейчас.
В компании объясняют, что алгоритмы динамического ценообразования автоматически проводят несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость, которая будет привлекать больше водителей в час-пик и позволит пользователю уехать из любого места и в любое время.
При снижении спроса система подсказывает водителям, в каких районах машин не хватает и где их ждут новые клиенты.
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Фото на обложке: Unsplash
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