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«Яндекс Go» встроил в приложение «индекс спроса», чтобы объяснять пользователям цены на поездки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс Go» добавил в приложение «индекс спроса» — он отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный период времени. Об этом RB.RU сообщили в компании.

«Яндекс Go» встроил в приложение «индекс спроса», чтобы объяснять пользователям цены на поездки

Накануне стало известно, что ФАС потребовала от крупнейших агрегаторов такси объяснить повышение цен на такси. Выяснилось также, что стоимость поездки по одинаковым маршрутам различается в зависимости от модели смартфона пользователя.

Визуальный информер «Яндекс Go» появляется на экране смартфона после того, как пользователь выберет тариф и маршрут. Он может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета. Цвет означает наличие свободных машин, ситуацию на дороге и погодные условия — чем ближе к красному, тем ситуация хуже и стоимость поездки будет выше.

Яндекс Go индекс спроса

При нажатии на информер пользователь сможет увидеть, что именно повлияло на цену прямо сейчас.

Яндекс Go индекс спроса

В компании объясняют, что алгоритмы динамического ценообразования автоматически проводят несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость, которая будет привлекать больше водителей в час-пик и позволит пользователю уехать из любого места и в любое время.

При снижении спроса система подсказывает водителям, в каких районах машин не хватает и где их ждут новые клиенты. 

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Фото на обложке: Unsplash

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