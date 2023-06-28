«Яндекс» решил заняться производством газированных напитков

«Яндекс» намерен зарегистрировать новую торговую марку Yandex Go Ultima для производства газированной воды и напитков. Соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента. RB.RU выяснил у участников рынка, как сейчас обстоят дела с отраслью в России. Эксперты считают, что появлению новых игроков мешает общая закостенелость ритейла: все ведут дела по принципу «это работает, приносит прибыль, зачем менять и развивать представленность и многообразие товаров».

Компания подала заявку 20 июня. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции. В перечне товаров: вода газированная, содовая, минеральная, столовая, питьевая и напитки. В пресс-службе «Яндекса» на момент публикации не ответили на запрос RB.RU.

«Пока условные МТС разрастаются в цифровые экосистемы, "Яндекс" уже вовсю идет в физический мир. Минералка — это смысловой столб, который компания вбивает в головах людей, что под брендом IT-компании могут продаваться любые товары», — заявил основатель Digital studio Даня Шеповалов.

Он предположил, что за минералкой в будущем могут последовать шоколадные батончики, моторное масло и электрошокеры против обезумевших роботов.

Эксперт заявил, что минералка «Яндекса» будет пользоваться спросом наравне с другими брендами. «Возможно разве что старшее поколение не захочет пить такую минералку, из компуктеров она что ли сделана», — отметил Шеповалов.

Директор по стратегии Radar Антон Грищенко говорит, что бренд воды — лишь один из множества возможных атрибутов клиентского опыта. Он актуален только в связке с материнским брендом и в контексте потребления услуг Ultima — на мероприятиях, при доставке в качестве комплимента или бонуса, в салоне такси и т.д.

По его словам, вывод СТМ в самостоятельное «плавание» будет затратным, а целесообразность этого запуска под большим вопросом, так как рынок зрелый, насыщенный.

Сооснователь бренда газированных напитков Rawish Дмитрий Перетятько считает, что «Яндекс», как и крупные сети, которые регистрируют товарные знаки под собственные марки — создают бренд, а производят другие предприятия по всей России.

По мнению Перетятько, отличие состоит в том, что IT-гигант будет заказывать у производителей напитки не для маркетплейсов, а для собственных нужд: для «Лавки», корпоративных мероприятий и событий, которые организует «Яндекс». Он также уверен, что «Яндекс» не заинтересован в массовой поставке собственной газировки на полки магазинов.

Конкурента Rawish в лице новой марки «Яндекса» Перетятько не увидел: «скорее, еще одна возможность для производителей выпускать свою продукцию с сильным брендом, иметь еще одну потенциально прибыльную точку сбыта».

Coca-Cola и Pepsi решили приостановить свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Это привело к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара: за год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка.

Прошлым летом российские производители газированных напитков опасались перебоев с поставками из-за дефицита углекислого газа. Нехватка ингредиента оценивалась в 10–20% и могла привести к сокращению ассортимента.

Дмитрий Перетятько выделил две ключевые проблемы, которые сейчас тормозят развитие отрасли. Во-первых, производство стало дороже, себестоимость продукта также выросла, а отсюда — и цены для конечного потребителя.

К тому же, нужны «огромные капиталовложения» в производство напитков, так как бизнес низкорентабельный, это всегда игра вдолгую. Нужны инвестиции в запуск новых мощностей, строительство заводов, Rawish тоже испытывает такую потребность, подчеркнул он.

Вторая проблема отрасли — общая закостенелость ритейла, который работает по старым принципам, что не позволяет встать на полку новым производителям. В итоге — ассортимент не обновляется десятилетиями, а качество продукции постепенно падает.

Ритейл неохотно идет на привлечение даже локальных брендов, что объяснимо, но, по мнению Перетятько, недальновидно. Все работают по принципу «это работает, приносит прибыль, зачем менять и развивать представленность и многообразие товаров».

Фото на обложке: Sheviakova Kateryna / Shutterstock