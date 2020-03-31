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«Яндекс» запустил проект по перевозке врачей, лекарств и товаров первой необходимости

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил проект помощи медицинским и социальным службам «Помощь рядом». Компания организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс» запустил проект по перевозке врачей, лекарств и товаров первой необходимости

Вместе с партнерами компания сформирует отдельный парк из «тысяч машин», подключенных к сервису «Яндекс.Такси».

Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы «Яндекс.Такси», «Еда» и «Лавка».

«Яндекс» выделил 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут.

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Отмечается, что все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, могут написать на [email protected].

Фото: Unsplash

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