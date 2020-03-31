«Яндекс.Такси» будет вкладывать более 500 млн рублей ежемесячно на поддержку спроса на такси

В течение ближайшего месяца «Яндекс.Такси» направит более 500 млн рублей на стимулирование спроса на такси, в частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. Об этом говорится в заявлении гендиректора Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

Компания будет инвестировать эту сумму каждый месяц.

Такие меры, как ожидается, помогут сделать такси доступнее для тех, кто вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, и позволят перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России.

По словам Шулейко, компания наблюдает значительное снижение числа заказов в утренние и вечерние часы пик. Это, отмечают в «Яндекс.Такси», характерно для большинства крупных городов и связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график.

«Помимо этого, мы видим быстрый рост спроса на услугу доставки посылок на базе "Яндекс.Такси". Ее все чаще заказывают и частные пользователи, и самые разные организации – от аптек до сетей продуктовых магазинов. Мы полагаем, что такая услуга в самое ближайшее время станет одним из драйверов роста заказов такси в ближайшее время», — сообщил Шулейко.

«Яндекс.Такси» в рамках борьбы с распространениям коронавируса и его последствиями организовала пункты дезинфекции автомобилей для таксопарков и водителей, сформировала фонд финансовой поддержки для партнеров.

В настоящее время компания вместе с автодилерами и автобрендами прорабатывает льготные условия для таксопарков, которые помогут сократить лизинговые выплаты за автомобили.

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