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«Яндекс.Такси» будет вкладывать более 500 млн рублей ежемесячно на поддержку спроса на такси

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В течение ближайшего месяца «Яндекс.Такси» направит более 500 млн рублей на стимулирование спроса на такси, в частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. Об этом говорится в заявлении гендиректора Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

«Яндекс.Такси» будет вкладывать более 500 млн рублей ежемесячно на поддержку спроса на такси

Компания будет инвестировать эту сумму каждый месяц. 

Такие меры, как ожидается, помогут сделать такси доступнее для тех, кто вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, и позволят перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России.

По словам Шулейко, компания наблюдает значительное снижение числа заказов в утренние и вечерние часы пик. Это, отмечают в «Яндекс.Такси», характерно для большинства крупных городов и связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график.

«Помимо этого, мы видим быстрый рост спроса на услугу доставки посылок на базе "Яндекс.Такси". Ее все чаще заказывают и частные пользователи, и самые разные организации – от аптек до сетей продуктовых магазинов. Мы полагаем, что такая услуга в самое ближайшее время станет одним из драйверов роста заказов такси в ближайшее время», — сообщил  Шулейко.

«Яндекс.Такси» в рамках борьбы с распространениям коронавируса и его последствиями организовала пункты дезинфекции автомобилей для таксопарков и водителей, сформировала фонд финансовой поддержки для партнеров.

В настоящее время компания вместе с автодилерами и автобрендами прорабатывает льготные условия для таксопарков, которые помогут сократить лизинговые выплаты за автомобили.

Фото: Unsplash

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