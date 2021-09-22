«Яндекс.Такси» выделит на страхование водителей и курьеров 1 млрд рублей

Группа компаний «Яндекс.Такси» до конца следующего года выделит 1 млрд рублей на программу страхования для водителей и курьеров. Она будет предусматривать компенсацию по болезни и в результате несчастных случаев.

Компания не раскрыла точно число партнеров сервиса, но уточнила, что к платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 тыс. самозанятых, сообщили «Ведомости».

В программу включена компенсация больничного в размере от 800 до 2000 рублей в день в зависимости от региона, выплаты за полученные травмы в результате несчастных случаев — до 2 млн рублей. У водителей и курьеров также будет доступ к телемедицине.

Участие в программе добровольное, первый месяц оно будет бесплатным. Далее условия будут зависеть от статуса курьера и водителя. Стоимость полиса в регионах — 540 рублей, в Москве — 1100 рублей. Оператор страхования — «Манго страхование».

По словам доцента факультета мировой экономики и мировой политики, замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксаны Синявской, компания таким образом действует на опережение на фоне судебного прецедента с работниками Uber в Европе и США. Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками, отметила она.

Верховный суд Великобритании в феврале признал водителей Uber полноценными сотрудниками компании и обязал агрегатора выплачивать им минимальную зарплату, оплачивать отпуска и соблюдать все трудовые гарантии. После этого Uber признал полноценными сотрудниками 70 тыс. водителей.

Накануне «Яндекс.Такси» выделила 20 млн рублей на обучение водителей IT-профессиям. Обучение будет дистанционным — нужен лишь компьютер и доступ к интернету. После курса водители получат сертификат, чтобы работать по новой специальности, и новую работу — в «Яндекс.Практикуме» есть своя программа трудоустройства.

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Фото: «Яндекс.Такси»