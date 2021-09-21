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«Яндекс.Такси» выделила 20 млн рублей на обучение водителей IT-профессиям

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Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

«Яндекс.Такси» оплатит обучение водителей IT-профессиям, на это компания выделила 20 млн рублей. В партнерстве с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум» таксисты смогут с нуля освоить новую сферу и найти новую работу, сообщила пресс-служба «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Такси» выделила 20 млн рублей на обучение водителей IT-профессиям

Участники смогут выбрать такие направления, как аналитик данных, графический дизайнер, веб-разработчик, программист на C++, Java или Python. Обучение будет дистанционным — нужен лишь компьютер и доступ к интернету. После курса водители получат сертификат, чтобы работать по новой специальности, и новую работу — в «Яндекс.Практикуме» есть своя программа трудоустройства.

Для участия нужно зарегистрироваться в «Яндекс.Практикуме» и заполнить заявку до 25 сентября. На первом этапе участники пройдут профориентацию и изучат вводный курс по выбранной специальности, а после — тестирование на мотивацию. Пройти отбор на бесплатное обучение смогут 150 тысяч водителей, которые сотрудничают с «Яндексом» больше трех лет.

Похожую инициативу ранее реализовал сервис по доставке Delivery Club. Совместно со Skillbox они запустили программу образовательных грантов для курьеров, сотрудничающих с сервисом не менее трех месяцев. На обучение было выделено 20 млн рублей. Стоимость курсов у Skillbox по направлению «программирование» не указывается.

В 2020 году в «Яндекс.Такси» уже тестировали программу обучения для водителей. Позже к проекту присоединились и в «Яндекс.Еде». Курьеры-партнеры могли бесплатно освоить новые профессии в сфере IT. Стоимость курса на одного человека составляла 50-100 тысяч рублей.

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Фото на обложке: Pexels

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