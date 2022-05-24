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«Яндекс» запустил облачную платформу «Магистрали» для дальнобойщиков и владельцев грузов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Доставка» представила облачную платформу «Магистрали» для организации перевозок между городами и доставки внутри города до покупателя. Решение собирает в одном месте производителей товаров, грузоотправителей, экспедиторов, а также дальнобойщиков — они будут координировать все этапы перевозки в одном окне.

«Яндекс» запустил облачную платформу «Магистрали» для дальнобойщиков и владельцев грузов

«Магистрали» позволяет объединить свой груз с другими отправителями, если загрузка кузова оказалась неполной, найти исполнителей для перевозки и застраховать свой груз, говорится в сообщении «Яндекса».

Платформа позволяет сократить издержки на логистику — экономия может достигать 23%.

«Магистрали»

«Многие компании уже столкнулись с необходимостью перестраивать привычные цепочки поставок, надо учиться более эффективно использовать собственный и привлеченный транспорт. Пример очевидной проблемы: по данным "Центра экономических исследований", грузовики загружаются всего на 60% в направлении на Москву и на 40% в обратном направлении. "Яндекс.Доставка" открыла доступ к платформе, которая может решить эту проблему», — сообщил директор по развитию бизнеса «Доставки» Алексей Федотов.

Для подключения к платформе нужно зарегистрироваться на сайте. Платформу можно интегрировать в ERP-системы — тогда заявки будут попадать в «Магистрали» автоматически и будут сразу видны экспедиторам и перевозчикам. Для водителей фур и грузовиков сервис разработал мобильное приложение для работы с платформой.

Фото на обложке: Unsplash

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