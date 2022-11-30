«Яндекс» запустил логистическую IT-платформу в Казахстане

«Яндекс.Доставка» вывела логистическую IT-платформу «Магистрали» на рынок Казахстана, компания намерена создать единую IT-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС.

Сервис «Яндекса» позволяет организовать внутренние и трансграничные грузовые перевозки и найти товар на обратный рейс, говорится в сообщении компании.

Казахстанские компании смогут управлять всей логистикой на платформе — искать исполнителей и страховать грузы, получать документы и оплату. Сервис, как сообщается, уже адаптирован для местного рынка: обновлена база адресов, адаптированы формы ввода государственных номеров регистрации машин и данных водителей.

По теме: Что делать бизнесу для преодоления логистического коллапса? Опыт компании

В 2023 году «Яндекс.Доставка» планирует запустить в «Магистралях» расчеты между казахстанскими юрлицами и расчеты между юрлицами из других стран.

Платформа «Магистрали» для дальнобойщиков и грузов появилась в мае 2022 года. В следующем году «Яндекс» собирается локализовать сервис и в других странах ЕАЭС. По данным компании, спрос на перевозки между странами ЕАЭС увеличивается: бизнес выстраивает новые логистические цепочки и расширяет сотрудничество с соседними странами.

В октябре «Яндекс» также запустил междугороднюю доставку по всей России через пункты выдачи заказов «Маркета». В компании ожидают, что услуга будет пользоваться спросом у владельцев небольших онлайн-магазинов, а также предпринимателей в сфере малого бизнеса,.

Фото на обложке: Unsplash