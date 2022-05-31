Что делать бизнесу для преодоления логистического коллапса? Опыт компании

Накопленный в период ковидных ограничений опыт помогает российскому бизнесу, ведущему международные поставки, в условиях беспрецедентного логистического коллапса. Способами преодоления старого и нового кризиса в supply chain поделилась Татьяна Гороховская, президент компании Siberian Wellness и выпускница программы «Сколково» Global Shift. Siberian Wellness поставляет продукцию в более чем 60 стран мира.

Качественная логистика похожа на воздух — ее замечаешь, только когда начинаются трудности. Эта проблема особенно актуальна для глобально интегрированных компаний, ведущих поставки за рубеж.

Все глобальные бизнесы с российскими корнями, ведущие зарубежные поставки, столкнулись с логистическими сложностями, вне зависимости от географии глобального бизнеса.

В частности, с конца февраля 2022 года сроки наших мультимодальных (с использованием нескольких видов транспорта) поставок во Вьетнам, который не объявлял о санкционных ограничениях, увеличились на 30-100% — с 30 дней до 40-60 дней, а стоимость перевозки одного контейнера выросла с $9 тыс. долларов до $12 тыс.

На стоимость и эффективность международной логистики сейчас оказывают негативное влияние сразу несколько факторов.

Первый — вводимые ограничения на грузопоток в обоих направлениях. 9 апреля ЕС запретил въезд автотранспортных компаний с российскими и белорусскими номерами, за исключением перевозки продовольствия, сельскохозяйственных (в том числе зерна), фармацевтических и гуманитарных грузов.

Это оставляло возможность отправки товаров транспортными компаниями, зарегистрированными в ЕС. Но с 16 апреля Белоруссия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в Европейском Союзе, за исключением почтовых отправлений и перевозки животных.

Второй — ограничения деятельности со стороны самих логистических компаний. Они охватили почти треть глобального логистического рынка, от Maersk до Mediterranean Shipping Company (MSC) и CMA CGM. Наконец, растущая стоимость нефти, а с ней и топлива, на которое завязана большая часть логистики.

Что в этой ситуации делать компании, производство которой зависит от иностранных компонентов, а международные поставки были зависимы от международных логистических хабов?

Помоги товару обойти санкции

Основная сложность состоит в высокой скорости изменений — новые вводные поступают ежедневно, а иногда и ежечасно. Мы ищем альтернативные варианты доставки товаров через страны, которые не ввели ограничения в отношении России.

В случае с европейскими рынками это могут быть поставки через Сербию. Турция — альтернатива выхода к портам Черного моря. Параллельно мы перераспределяем поставки по тем направлениям, изменений по которым пока нет — Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.

Отдельный вопрос, который каждый производитель решает для себя сам, — соблюдение требований, уникальных для отправляемых продуктов. Например, наша косметическая продукция требует определенного температурного режима, и за этим нужно следить при достижении договоренностей о рефрижераторных транспортных средствах.

Искать другие каналы поставок

Мы активно используем интермодальную логистику — смешанные перевозки «от двери до двери» с использованием нескольких видов транспорта. Из-за введенных санкций практически вся морская часть перевозок столкнулась с периодом полнейшей неясности.

Успешной альтернативой морскому пути в регионы Юго-Восточной Азии может послужить сухопутный железнодорожный и автотранзит через Китай.

Но здесь мы сталкиваемся с весомыми ограничениями — эта сфера контролируется межправительственными соглашениями. Если они будут достигнуты, бизнес быстро выстроит логистические коридоры.

Экспериментировать

Мы в активном поиске любых экспериментов, позволяющих сохранить качество и скорость международных поставок в условиях ограничений.

Одним из найденных вариантов стала возможность отправки продукции, требующей специального температурного режима, в простых железных контейнерах, оклеенных двойным слоем пенопласта по 50 мм и обтянутых окончательно фольгированным вспененным полиэтиленом.

Мы также используем услуги у российских перевозчиков рефрижераторных контейнеров (например, «Дальрефтранс» и «Синокор»). При этом стоимость рефрижераторного контейнера в два раза выше стоимости самодельного изотермического контейнера.

Складское хранение: стать логистической компанией

Сегодня любая производственная компания, ведущая международный бизнес, должна стать логистической. В ход идут расширение сотрудничества с перевалочными хабами, распределительными центрами, небольшими логистическими партнёрами, с помощью которых можно разместить продукт в стране для последующей доставки клиентам или розничным сетям.

Абсолютной противоположностью такого подхода является сотрудничество производителя, к примеру, с Amazon, где логистика завязана на крупного оператора с его сетью.

Вместо закочения

Для сохранения объема поставок за рубеж с учетом непрерывно растущей сложности внешних условий компании могут:

Активно использовать интермодальные перевозки, комбинировать разные виды транспорта;

Искать логистических партнеров на рынках, которые выступают буфером между разными экономическими зонами — например Сербией, Турцией;

Экспериментировать с форматами поставок, например, типами контейнеров;

Развивать разные форматы логистической сети, более широко смотреть на партнерские программы, задействовать нетворк.

Фото на обложке: Shutterstock / alphaspirit.it