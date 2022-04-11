Запрет на въезд фур в ЕС, сокращение ВВП, потеря контроля ВТБ над «дочкой»: главное для бизнеса 11 апреля

ЕС ограничил въезд фур с российскими номерами, Минпромторг предложил временно отменить уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки, немецкая Obi GmbH пытается избавиться от российского бизнеса и другие новости 11 апреля на фоне спецоперации на Украине. Список может дополняться в течение дня.

Мир

ЕС ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами. Не исключено введение зеркального запрета Москвой и Минском.

ЕС в рамках нового пакета санкций запретил импорт и транзит угля из России, экспорт типографской бумаги, посадочного материала и других важных для российского рынка товаров.

Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году в условиях санкций на 11,2%, а Украины — на 45,1% в зависимости от продолжительности спецоперации на территории этой страны.

Россия

Минпромторг предложил временно отменить уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки.

Финансы

Российский банк ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне.

ЦБ отменяет комиссию на покупку иностранных валют через биржевых брокеров. Она составляла 12%.

Бизнес

Немецкая компания Obi GmbH пытается избавиться от российского бизнеса. Среди вариантов – продажа и передача в доверительное управление менеджерам.

Сервисы

Работа сервиса SpeedTest в России может быть заблокирована. Роскомнадзор направил запрос компании Ookla LLC с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских граждан.

В Самарском государственном университете разработали систему мониторинга качества передачи данных в интернете — NetTestBox. Такие системы оценивают основные технические характеристики работы сетей, образующих мировую паутину.

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