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Силуанов: Россия будет судиться с Западом при попытке объявить стране дефолт

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские власти обратятся в суд, если страны Запада попытаются объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов: Россия будет судиться с Западом при попытке объявить стране дефолт

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — заявил Силуанов в интервью «Известиям»..

Министр отметил, что западные страны сознательно пытаются создать искусственный дефолт: валютные счета России были заблокированы, было запрещено проводить платежи для расчета с держателями еврооблигаций, чтобы Россия не могла оплатить долги.

«Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций», — сказал Силуанов.

  • Западные страны после начала военной спецоперации России на Украине заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России ($300 млрд). После этого Минфин несколько раз отчитывался о выплатах по внешнему долгу.
  • 6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях, потому что иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.

В Белом доме намерены заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. Глава Минфина отдельно отметил, что были созданы беспрецедентные условия, и Запад ждет, что будет произнесено слово «дефолт», но пока РФ остается благонадежным финансовым партнером.

Фото на обложке: Сайт правительства РФ

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