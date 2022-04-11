Силуанов: Россия будет судиться с Западом при попытке объявить стране дефолт

Российские власти обратятся в суд, если страны Запада попытаются объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — заявил Силуанов в интервью «Известиям»..

Министр отметил, что западные страны сознательно пытаются создать искусственный дефолт: валютные счета России были заблокированы, было запрещено проводить платежи для расчета с держателями еврооблигаций, чтобы Россия не могла оплатить долги.

«Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций», — сказал Силуанов.

Западные страны после начала военной спецоперации России на Украине заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России ($300 млрд). После этого Минфин несколько раз отчитывался о выплатах по внешнему долгу.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях, потому что иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.

В Белом доме намерены заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. Глава Минфина отдельно отметил, что были созданы беспрецедентные условия, и Запад ждет, что будет произнесено слово «дефолт», но пока РФ остается благонадежным финансовым партнером.

Фото на обложке: Сайт правительства РФ