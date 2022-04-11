Правительство России намерено приостановить выплаты дивидендов «потерянным» акционерам

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона, который позволит компаниям снизить издержки из-за так называемых «потерянных» акционеров, которые более двух лет не выходят на связь: им перестанут выплачивать дивиденды и направлять уведомления о собраниях и заочных голосованиях.

Документ размещен в базе данные нижней палаты парламента.

«Потерянными», согласно документу, будут считать акционеров, которые в течение двух и более лет не осуществляли свои права, не принимали участие в общих собраниях акционеров и не получали дивиденды. Таким образом на протяжении этих лет вся корреспонденция или весь объем дивидендов возвращались обратно в компанию.

Документ дает право не оповещать таких акционеров о проведении общих собраний или заочных голосований, не направлять им бюллетени для голосования и другую информации. Дивиденды им также выплачиваться не будут.

Сведения о таком решении будут размещаться за месяц до его принятия на сайте АО или регистратора. Нормы будут касаться публичных АО, а также непубличных АО, где 50 акционеров и более.

Проблема «потерянных» акционеров

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснял, что сейчас среди акционеров есть те, по которым нет актуальной информации, в том числе о почтовом адресе или банковских реквизитах, пишет РИА Новости. В основном это акционеры компаний, создававшихся в 90-е годы в ходе приватизации.

Сейчас им направляются дивиденды и как минимум раз в год они получают сведения о проведении общего собрания акционеров.

Перечисленные действия приводят к большим расходам компаний. Например, издержи есть от перечисления дивидендов почтовым переводом. Зачастую сумма расходов на него превышает размер выплат по акциям, а сами денежные средства остаются невостребованными и возвращаются в компанию.

По разным оценкам количество «потерянных» акционеров в России только среди физических лиц может составлять 6 млн человек, указывал Решетников.

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