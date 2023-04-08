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«Яндекс.Маркет» может появиться в Армении

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Армения обсуждает выход маркетплейса «Яндекс.Маркет» на местный рынок. Министр экономики страны Ваан Керобян встретился по этому поводу с вице-президентом компании Павлом Демидовым.

«Яндекс.Маркет» может появиться в Армении

Об этом рассказывает РИА со ссылкой на пресс-службу министерства. В сообщении отмечается, что помимо прихода в страну «Яндекс.Маркета» на встрече также обсуждались запуск Yandex.hub и добавления армянских товаров в «Яндекс.Лавку».

Стороны обсуждали ряд вопросов, которые касаются налоговой сферы, инвестиций, открытия сервис-центров и реализации образовательных проектов.

На данный момент в Армении работают сервисы заказа такси и доставки еды. Кроме того, с лета прошлого года в стране открыт офис компании. Представители «Яндекса» сообщили, что ежемесячное число пользователей экосистемы в Армении составляет около 700 тысяч человек.

Компания продолжает расширять свое присутствие за рубежом. Ранее «Яндекс.Недвижимость» запустила поиск квартир в ОАЭ.

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock

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