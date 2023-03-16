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«Яндекс» адаптирует Nike Box в Парке Горького под новое пространство «Дачи»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В 2023 году «Плюс Дача» от «Яндекса» пройдет сразу на двух локациях Парка Горького: традиционно в летнем кинотеатре, расположенном в центральной части парка, а также в здании бывшего спортивного центра Nike Box. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Яндекс» адаптирует Nike Box в Парке Горького под новое пространство «Дачи»

В Nike Box ранее проходили бесплатные тренировки: тренинг, бег, йога, футбол, лонгборд, скиппинг и другие. Культурно-спортивный центр был создан для того, чтобы «сделать спорт доступным», а также знакомить спортсменов с инновациями. На фоне российской спецоперации производитель спортивной одежды и обуви Nike принял решение уйти из России, пространство Nike Box закрыли.

Программа «Дачи» «Яндекса», состоящая из кинопоказов, концертов, лекций, мастер-классов и других мероприятий, как сообщается, дополнится спортивными тренировками. Кроме того, пространство станет всесезонным, в холодное время года мероприятия будут проходить в закрытом помещении.

В 2022 году в рамках «Плюс Дачи» прошло более 250 мероприятий: свыше 70 кинопоказов, концерты популярных музыкантов, фестиваль йоги вместе с Organic People, театральные постановки, мастер-классы, лекции, встречи с писателями.

«Яндекс» впервые запустил пространство для отдыха и развлечений на лето в 2021 году.

Фото: «Яндекс»

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